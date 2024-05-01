Kız arkadaşı ile tartışan gruba silahla sadırdı. 1 çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Kız arkadaşı ile tartışan gruba silahla sadırdı. 1 çocuk yaralandı
Çorum’da kız arkadaşıyla tartışan gruba ateş açan şahıs tarafından açılan ateş sonucunda olayla ilgisi olmayan bir çocuk yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Yunus Emre Parkı'nda kızlar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kız arkadaşının tartıştığını öğrenen B.C.D. (17), otomobil ile park etrafına gelerek üzerinde bulunduğu tabanca ile karşı tarafa ateş açtı. Şahsın açtığı ateş üzerine olayla ilgisi olmadığı öğrenilen A.H.Ö. (16) adlı çocuk yaralandı.

aw194720-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilirken, bacağından yaralanan A.H.Ö., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

aw194720-02.jpg

Olay sonrası olay yerinden aracına binerek uzaklaşan B.C.D., polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw194720-03.jpg

aw194720-04.jpg

aw194720-05.jpg

aw194720-06.jpg

Son Haberler
Rey Manaj'dan müjdeli haber Spor
Rey Manaj'dan müjdeli haber
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi Video
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı Video
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı Video
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı
Rafa Silva Süper Lig yolcusu Spor
Rafa Silva Süper Lig yolcusu
Çıkmak istemeyeceğiniz lüks sığınak sosyal medyada gündem oldu Video
Çıkmak istemeyeceğiniz lüks sığınak sosyal medyada gündem oldu
Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu Yerel Haberler
Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu