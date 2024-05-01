Kız arkadaşı ile tartışan gruba silahla sadırdı. 1 çocuk yaralandı

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Yunus Emre Parkı'nda kızlar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kız arkadaşının tartıştığını öğrenen B.C.D. (17), otomobil ile park etrafına gelerek üzerinde bulunduğu tabanca ile karşı tarafa ateş açtı. Şahsın açtığı ateş üzerine olayla ilgisi olmadığı öğrenilen A.H.Ö. (16) adlı çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilirken, bacağından yaralanan A.H.Ö., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay sonrası olay yerinden aracına binerek uzaklaşan B.C.D., polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.