Kız arkadaşının kaburgasını kıran erkeğe adli kontrol

Samsun’un İlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Kız arkadaşının kaburgasını kıran erkeğe adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

İddiaya göre, M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.’yi darbetti. Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı.

Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö.K.’nin de erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.

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