﻿Kız arkadaşıyla yolda yürürken silahla sırtından vuruldu



(AA) - C.K. (22), Başpınar Mahallesi'nde kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

C.K, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırt bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan C.K, buradaki müdahalenin ardından GATA'ya sevk edildi.

C.K'nin Van'ın Çaldıran ilçesinde uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.