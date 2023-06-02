Kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla inşaat işçisini bıçakladı

(İHA) Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat halindeki bir binanın önünde 2 erkek ve 2 kız arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan N. (18), inşaatta çalışan Emre A. (22) ile kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan N., yanındaki bıçakla Emre A.'yı bıçakladı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre A., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasan N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.