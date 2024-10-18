Kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı

Diyarbakır'da bir binanın balkonundaki korkuluklarında duran kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı. Suriyeli Ahmet binanın bulunduğu kata tırmanarak düşme tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtararak ailesine teslim etti.

Diyarbakır'da balkon korkuluklarına çıkıp düşme tehlikesi geçiren kız çocuğunu, 3'üncü kata tırmanan Suriyeli Abdullah Ahmed kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 16 Ekim'de, Yenişehir Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu, 3'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına tırmandı. Düşme tehlikesi geçiren çocuğu gören Suriyeli Abdullah Ahmed, balkon korkuluklarından tırmanıp çocuğu kucağına aldı ve sonra da ailesine teslim etti. Çevredekiler Abdullah'ı alkışlayıp tebrik ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı

Kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı

Kız çocuğu korku dolu anlar yaşattı

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