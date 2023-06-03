Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu

Esenyurt Mehter Çeşme’de iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı.

Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu

İHA'nın haberine göre, olay, saat 05.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden kızın kaçırıldığı eve gelen taraflar arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayda biri kadın toplam üç kişi silah ve bıçakla yaralandı.

Yaralanan bir erkeğin durumunun ise ağır olduğu ve hastanede tedavi altında öğrenildi. Polis ekipleri konuya karışan şahısları gözaltına alırken, çevrede ise inceleme yaparak delil topladı.

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