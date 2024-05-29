Kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

Sivas’ta kız kaçırma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen olayda 2 kişi silahla vuruldu.

İddialara göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a taşındı.

Sivas'ta sabah saat 05.00 sularında Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkiinde yaşanan olayda, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar 02 LF 240 plakalı araçlarıyla Zara yönüne giderken, 01 VF 138 plakalı araç içerisinde bulunan R.H. ve B.H. isimli şahıslar tarafından açılan ateşle vuruldu. Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ş.G., Sivas’a sevk edilirken, silahlı saldırıyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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