Kız kardeşimin okumasını istemiyorum dedi, okulu basıp 5 öğretmeni yaraladı

Adana'da bir genç, kız kardeşinin okuluna gidip zorla sınıftan çıkartmaya çalıştı. Öğretmenler duruma müdahale etmeye çalışınca öfkeli genç öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı
14 Ekim 2023 Cumartesi
Adana'da bir genç, kız kardeşinin okuluna gidip zorla sınıftan çıkartmaya çalıştı. Öğretmenler duruma müdahale etmeye çalışınca öfkeli genç öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı
Adana'da bir genç, kız kardeşinin okuluna gidip zorla sınıftan çıkartmaya çalıştı. Öğretmenler duruma müdahale etmeye çalışınca öfkeli genç öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı