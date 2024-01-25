Kız kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile Mevlana Mahallesi’nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E., G.K’yi bıçakladı.
Y.E.’nin annesinin olay yerinde bıçaklanan G.K.'ye "Sana yüz kere dedim çocuğun peşini bırak" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan G.K.’yi hastaneye kaldırdı.
Olay yerinden kaçan Y.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.