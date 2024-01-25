Eşini öldürüp ‘cinler yaptı’ demişti. Ağırlaştırılmış müebbet yedi

Kaynak: DHA
Eşini öldürüp ‘cinler yaptı’ demişti. Ağırlaştırılmış müebbet yedi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi Ayşe Perçem’i (41) bıçaklayarak öldüren Hacı Perçem (42) ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Mart 2022’de Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta meydana geldi. Hacı Perçem, tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçakladı. Ayşe Perçem kanlar içerisinde dışarı çıktı ve evinin önünde yığıldı. Hacı Perçem ise 5 yaşındaki çocuğunu alıp kaçtı. Ayşe Perçem hastanede hayatını kaybetti ve Hacı Perçem, çocuğu ile birlikte Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yakalandı.

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Tutuklanan Hacı Perçem hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalarda, olayın cinler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Hacı Perçem için akıl sağlığı raporu istendi. Rapor sonucuna göre Hacı Perçem’in cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

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Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması, bugün görüldü. Hacı Perçem ve avukatlarının katıldığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı ve Hacı Perçem’in ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Duruşmada dinlenen Hacı Perçem, kendisinin masum olduğunu ve eşini sevdiğini ifade etti. Ancak, mahkeme heyeti, Hacı Perçem’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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