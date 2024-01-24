Kız kardeşini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı bıçakladı

Mevlana Mahallesi Eki Şube Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile karşılaşınca, aracından inen G.K. ile Y.E arasında tartışma patlak verdi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E., G.K’yi bıçakladı. Y.E.’nin annesinin olay yerinde bıçaklanan G.K.'ye "Sana yüz kere dedim çocuğun peşini bırak" diye bağırması cep telefonu kamerası kayıtlarına geçti.

Olayı gören Bafra Belediyesi temizlik işleri işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla, Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan Y.E.’yi yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.