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Üsküdar'ın simgesi Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 08:36
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Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Üsküdar'ın simgesi Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
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DHA’nın haberine göre, İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı. Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti. Kız Kulesi, drone kamerasıyla havadan da görüntülendi. Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

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