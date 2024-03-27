"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde Yaşar Doğu Caddesi’nde bir araya gelen E.K.D. (20) ile Kadem Can Çiçek (16) arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle tartışma çıktı.

Arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışmada E.K.D. tabancayla etrafa rastgele ateş açtı.

Kadem Can Çiçek, kurşunlardan birinin göğsüne isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü hastaneye götürdüğü Kadem Can Çiçek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan E.K.D ise gözaltına alındı.