Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü

Karaman’da kız meselesi yüzünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü

(İHA) Olay, saat 17.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Ş. (18), Samet Ş. (21), Emrullah Şahan (23) ve Enes Ş. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın sokağa taşarak kavgaya dönüşmesi üzerine Emrullah Ş. kalbinden, Ahmet Ş. karnından, Samet Ş. de elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polis, olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Emrullah Şahan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ahmet Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Samet Ş.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışarak kaçtığı ileri sürülen Enes Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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