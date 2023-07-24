Kızarmış çıtır tavuk yerken bir kez daha düşünün. Bu görüntüler mide bulandırdı

Editör: Osmancan Erok

Sosyal medyada restaurantlardan sızan görüntüler zaman zaman yemek yemekten soğutuyor. Yemeklerin içinden ya da mutfakta görülen fare, böcek, kıl gibi görüntüler infial yaratmıştı.

Ortaya çıkan yeni bir görüntü ise mideleri alt üst etti.

Sosyal medyada kızarmış çıtır tavuk severleri üzecek bir görüntü yayımlandı.

Görüntüde tavukların Hidrolik pres makinası ile ezildiği görülüyor.

Ezilen tavuklardan çıkan yağ ise mi görenleri şoke etti.

Görüntü sosyal medyada gündem olurken çıtır tavuk yerken bir kez daha düşündürecek.