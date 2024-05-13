Kızdığı sürücünün levye ile aynasını kırdı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine sürücülerden birisi aracıyla diğer sürücünün önünü keserek, kavga etmeye çalıştı, ancak sürücü yaptığı manevra ile saldırgandan uzaklaştı.

Devamında hırsı dinmeyen saldırgan, aracıyla tartıştığı sürücüyü takip etmeye devam etti. Çevredeki sürücüler tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, saldırgan sürücünün seyir halindeyken, tartıştığı sürücüye önce bağırıp, daha sonra da tartıştığı sürücünün aynasını demir levye ile kırdığı görülüyor.

Tarfikte seyir halindeyken hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüye sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar, konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarda, saldırganın yakalanarak aracına ve ehliyetine el konulmasını talep etti.