Kızıl Geyikler atalarının topraklarına geri döndü

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri nesli koruma altındaki Kızıl Geyikleri atalarının topraklarına geri götürdü. O anlar kameraya kaydedildi

Kızıl Geyikler atalarının topraklarına geri döndü

Nesli tehlike altında olan Kızıl Geyikler Bursa'da yetiştirildi. Ardından da atalarının yaşadığı topraklara götürüldü. O bölge ise Burdur'daki Salda Gölü çevresi oldu.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihi Buluşma, Kızıl Geyikler Bir Zamanlar Atalarının Yaşadıkları Topraklara Geri Döndü "Nesli Koruma Altında Bulunan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kavuşturulması Projesi" kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ve Uludağ Üniversitesi işbirliğinde Bursa'da yetiştirilen kızıl geyikler, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur Salda Gölü çevresine, bir zamanlar atalarının yaşadığı topraklara nakledildi. Doğal mirasımızın korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla büyük çaba ve özveri ile gerçekleştirilen 4 gün süren nakil çalışmalarımızın birinci aşaması başarıyla sonuçlandı. Kızıl geyikler ata topraklarına geri döndü."

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