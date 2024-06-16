Kızıl Goncalar’dan flaş transfer! Nursema’ya yeni partner geliyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızıl Goncalar’dan flaş transfer! Nursema’ya yeni partner geliyor

Gold Film'in geçen sezon reytinglerde zirvede yer alan Kızıl Goncalar dizisinde karşımıza çıkan başarılı bir oyuncu, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor.

4 oyuncunun ayrıldığı ve 5 yeni oyuncunun katılacağı Kızılcık Şerbeti’nin ilk büyük transferi Şebnem Bozoklu olmuştu.

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Bozoklu’nun canlandıracağı Meri lakaplı Meryem'in ardından başka bir rol için bir genç yetenekle de anlaşma sağlandı.

Gold Film'in NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine Affan rolüyle konuk olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, artık Kızılcık Şerbeti’nde yer alacak.

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Yüzgüleç, dizide Firaz karakterine hayat verecek ve Nursema yani Ceren Karakoç ile partner olacak.

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