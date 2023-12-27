Kızıl Goncalar'ın yapımcısından RTÜK açıklaması

Kızıl Goncalar dizisinin yapımını üstlenen Gold film şirketi, RTÜK’ün inceleme başlatmasının ardından açıklama yaptı. Şirket, “Dizimize verilecek cezadan memnun olacağız” şeklinde bir açıklamalarının olmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanlamıştı.

“ŞİRKETİMİZ RTÜK’ÜN VERECEĞİ HER KARARA SAYGILI OLACAKTIR”

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketi açıklamasında: “Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Kızıl Goncalar isimli dizimizle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, ‘dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı’ iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK Üst Kurulu Üyelerini, inceleme ve karar aşamasında, şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır sinema ve televizyon filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, resmi makamların ve Özellikle RTÜK Üst Kurulunun vereceği her karara saygılı olacaktır. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve Sayın Üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine olan inancımız da tamdır. Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.” İfadelerini kullandı

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dizi, Yeni Şafak ve Akit gazeteleri gibi medya kuruluşları tarafından hedef gösterilmişti.

Bahsi geçen gazeteler "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' ifadeleri ile RTÜK'e çağrıda bulunmuştu.

"BİZE KARŞI SAVAŞ BAŞLATTILAR"

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı ve Gold film şirketinin sahibi Faruk Turgut, dizinin mekan izinlerinin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Bize karşı savaş başlattılar ama sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu engellemeler beni 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.