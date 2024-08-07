Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Yüzde 100 Kusurlu çıktı

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne sebebiyet veren, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı.

Batın Barlas Çeki’nin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile İstanbul Adli Yargı Komisyonunda bilirkişi olarak görev alan emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan raporda şunlar sıralandı:

"Kazada, hava şartları gibi olumsuz nedenlerin rolü olmadığı…

Fatıma Zehra Kınık Demir bu kazanın oluşumunda sevk ve idaresindeki aracı ile İstanbul ili Beykoz ilçesi Batın sokak bitimindeki “DUR” levhasına riayet etmeden ana yol olan Fatih Sultan Mehmet caddesinden gelen araçların geçişini beklemeden ana yola çıkış yaptığı ve bu sırada önünden geçiş yapan araca çarpması neticesinde oluşan bu kazanın oluşumunda, 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 84. Maddesinde yer alan asli kusurlardan H (Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak) kusuru ile aynı kanunun 47. Maddesinde yer alan (Trafik İşaret ve levhalarına riayet etmemek) kusurlarını işlediğinden asli kusurlu olduğundan yüzde 100 kusurlu olduğuna…"

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesi, Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında, Fatma Zehra Kınık'ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken bir motosiklete çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşmüştü.

Motosikletin kontrolden çıkarak yayalara çarpması ise ek yaralanmalara yol açmıştı. Kazada, sürücü Öztürk yaralı olarak kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Batın Barlasçeki ise hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ancak, kısa süre önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 30 Ekim’de gerçekleştirilecek. İddianamede, Kınık’ın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.