'Gerçekleri gizleyerek' gündemden düşmeyen Kızılay 'Gerçeğin Peşinde' programına sponsor olmuş

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, adı sürekli skandallarla anılan Kızılay bunlara yeni bir tanesini daha ekledi.

Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde’’ programının sonunda gösterilen sponsorlar kısmında AHBAP’a çadır satarak tepki çeken Kızılay’ın şirketi Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi de yer alıyor.

Star TV’nin internet sitesinde ise Kızılay’ın sponsor olduğu program şu ifadelerle tanıtılıyor: “Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzlerini aydınlatmaya devam ediyor. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanların kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.”

ÇADIR SATIŞI

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap platformu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak deprem bölgesine dağıttıklarını belirtmişti.

Konuyla ilgili bir kanalda canlı yayına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise "Büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" diyerek konuyu basitçe geçirmişti. Bu olayın ardından çadır skandalıyla ilgili birçok yeni iddia ortaya çıktı.