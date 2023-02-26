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  • Kızılay'ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği ortaya çıktı. Ahbap'a çadır satması da gündem olmuştu

Kızılay'ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği ortaya çıktı. Ahbap'a çadır satması da gündem olmuştu

Kızılay'ın Trakya deposunda günlerdir bekletilen çadırlar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Arı, "Satmak için mi beklettiniz?" sorusunu sordu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:19
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Kızılay'da bir skandal daha. 35 tırlık çadır günlerce depolarda bekletilmiş

Kızılay'ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği ortaya çıktı. Ahbap'a çadır satması da gündem olmuştu
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Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap'a parayla çadır sattığı ortaya çıkmış ve kamuoyundan büyük tepki almıştı.

Birgün'den İsmail Arı, Kızılay'ın Trakya deposundan bir video yayınlayarak "Depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler, satmak için mi beklettiniz?" diye sordu. 

Twitter'dan paylaşımda bulunan Arı, "Depremzedeler bu soğukta günlerdir çadır bekliyor. Bu görüntüler de depremden bir hafta sonra Kızılay'ın Trakya deposunda çekildi. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler. Satmak için mi beklettiniz?" ifadelerini kullandı.

35 TIRLIK ÇADIR BEKLETİLDİ

İsmail Arı, bir Kızılay yöneticisiyle yapılan konuşmanın ekran görüntüsünü de paylaştı.

Kızılay yöneticisi olduğu öne sürülen kişi, depoda 35 tırlık çadır olduğunu söyledi.

 

"SATMAK İÇİN Mİ BEKLETTİNİZ?

İsmail Arı, sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

Depremzedeler bu soğukta günlerdir çadır bekliyor. Bu görüntüler de depremden bir hafta sonra Kızılay'ın Trakya deposunda çekildi. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler. Satmak için mi beklettiniz?

Videonun bir başka kısmı. Kızılay Trakya deposunda 35 TIR'ı dolduracak kadar çadır varmış. Fakat depremin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen gönderilmemiş. Sonrasında ne olduğu ise bilinmiyor. Eklediğim konuşma Kızılay yetkilisi ile yapılmış. Yazık memleketimiz, insanımıza...

 

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.

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