Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Son günlerde skandallarla adından söz ettiren Kızılay’da yeni bir skandal ortaya çıktı. Genç Kızılay ekibinde başkan yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir’in CV’sini görenler gözlerine inanamadı.

Özdemir’in CV’sinde yer alan bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul’da doğdu. 5.sınıfta okul başkan yardımcısı 8.sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandalda Kızılay’ın AHBAP’a deprem bölgesine gönderilmek üzere 2050 çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından Kızılay’ın barbunya ve fasulye gibi konserveleri de sattığı ortaya çıkmıştı.