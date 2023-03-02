2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak

Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak

Genç Kızılay ekibinde başkan yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir’in CV’si tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:13
Takip Et

Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak

Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Son günlerde skandallarla adından söz ettiren Kızılay’da yeni bir skandal ortaya çıktı. Genç Kızılay ekibinde başkan yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir’in CV’sini görenler gözlerine inanamadı.

Özdemir’in CV’sinde yer alan bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul’da doğdu. 5.sınıfta okul başkan yardımcısı 8.sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı.

NE OLMUŞTU?
Gazeteci Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandalda Kızılay’ın AHBAP’a deprem bölgesine gönderilmek üzere 2050 çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından Kızılay’ın barbunya ve fasulye gibi konserveleri de sattığı ortaya çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
4
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
5
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
6
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
7
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Jesus'un eski takımı şike soruşturmasına takıldı. Şikeli maçların listesi ortaya çıktı
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gastrit tedavi yöntemleri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.