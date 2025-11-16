Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' yön tabelası, gençlerin uğrak noktası hâline geldi. Bu akıma destek veren de oldu tepki gösteren de.

Ankara’nın Kızılay semtinde gençlerin tabelalara tutunup fotoğraf çekmesiyle başlayan akım kısa sürede yayılarak Sivas’a da ulaştı. O görüntüler ilginç anlara sahne oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Şehir merkezindeki Sivas yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan gençler, çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfalarından paylaştı.

TABELALAR SÖKÜLDÜ

Üniversite yönetimi tabelalardaki hasar sonrası üniversite içerisinde bulunan tabelaları söktü. Gençlerin fikir ayrılığı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gençler yaptıklarını şehrin tanıtımı olarak değerlendirirken, kimileri ise tabelaya asılanlara tepki gösterdi.

‘GENÇ NESİL MAYMUN GİBİ TABELALARA TIRMANIYOR’

Muhammet Mağara "Yeni bir akım var galiba. Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor. Çok anlamsız geliyor bana. Biz de genç nesil olduk, böyle bir şey hiç yapmadık. Bu yaptıkları hareketi üstüne sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu tarz insanların anne babalarının yerinde olmayı hiç istemezdim" ifadelerini kullandı.

‘GENÇLER OLARAK BUNLARI UMURSAMIYORUZ’

İsmail Dinç ise, "Ankara Kızılay'da başlamış bu akım. Cumhuriyet Üniversitesi tabelası vardı burada, ona asılıyorduk. Artık kaldırmışlar. Biz de böyle bir akım başlattık Sivaslılar olarak. Güzel Sivas'ımızı böyle temsil ediyoruz. Eleştiriler geliyor ama biz gençler olarak bunları umursamıyoruz, böyle eğlenip geçiyoruz" dedi.