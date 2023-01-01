Kızılay’da parayı veren düdüğü çalıyor. VIP hizmete başlıyorlar

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, yardım kuruluşu Kızılay, “yüksek bağış yapanlara özel hizmet için” huzurevi açıyor. Yaşlılardan 7 ila 10 milyon TL arasında ücret talep edilirken, iş insanlarına da “Toplantılarınıza VIP araçlarımızla gidebilirsiniz” deniliyor.

Kızılay, İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy’de “Saye Residence” ismiyle ve yaşlı yaşam merkezi olarak tanıtılan bir merkez açacak. 60 yaş üstü yaşlılara hizmet verecek merkezin açılışının gelecek aylarda yapılmasını planlanıyor. Saye Residence’nin internet sitesinde, projenin “Kızılay’a yüksek bağış yapan bağışçılarına premium (ayrıcalıklı) hizmet vermek amacıyla” yapıldığı ifade ediliyor.

Kızılay’ın talep ettiği para ise yok artık dedirtecek cinsten. Saye Residence’te kalacak kişilerin yaşına göre bir ücret hesaplaması yapıldığı, kalmak isteyenlerin ömrünün sonunda kadar “Kızılay güvencesinde” kalabileceği belirtiliyor.

EN AZ 7 MİLYON TL

Kızılay’ın yeni merkezinde kalmak isteyen yaşlılardan talep edilen en düşük bedelin 7 milyon TL, en yüksek bedelin ise 10 milyon TL olduğu ifade edildi. Ancak bu ücretlerin lansman bedeli olduğu, ocak ayında istenilen paranın yine güncelleneceği açıklandı. Merkezde 113 kişinin konaklayabileceği ve her odanın tek kişilik olduğu açıklanırken çalışmaların sürdüğü nisan veya mayıs ayında merkezin açılışının yapılacağı belirtildi.

Ayrıca merkezde, “kapalı havuz, spor salonu, açık hava Yürüyüş parkurları, oyun parkurları, ekim-dikim faaliyetleri için hobi bahçesi” de yer alıyor. Merkeze “VIP ulaşım servisi” verilecek. Merkezin iş insanları için de uygun olduğunu belirtmek için “Tesisimizde dilerseniz işlerinizin takibini yapabilir, toplantılarınıza için VIP ulaşım araçlarımızla ulaşabilirsiniz” diye tanıtımı da yapılıyor.

KIZILAY HOLDİNG

Kızılay, 2019 yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşti ve 9 ayrı şirket kurdu. Uzmanlar şirketleşmeyle birlikte kurumun yağmalanmasının önünün açılacağını iddia etti. Kızılay yönetimi ise şirketleşmenin gerekçesi “gelişim açısından kısır döngü içerisinde bulunulması ve katma değer imkanı bulunmaması”nı gösterdi. Kurulan şirketlere hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi.