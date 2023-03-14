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Kızılay çadır fabrikasını AKP'li isme kiralamış. Kızılay da satın aldığı çadırları yardım kuruluşlarına satıyor

Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremin 3. gününde Kızılay'ın Ahbap'a 46 milyon TL'lik çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay’ın Avrupa’nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara’daki çadır üretim tesisini AKP’li Ali Gökşin’e kiraladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:48
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Kızılay’ın Ankara’daki çadır fabrikası AKP’li Ali Gökşin’e kiralandı

Kızılay çadır fabrikasını AKP'li isme kiralamış. Kızılay da satın aldığı çadırları yardım kuruluşlarına satıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay da bu yöndeki haberleri doğrulamıştı.

Depremzedeler çadır belerken çadır satarak bir skandala imza atan Kızılay’a dair tartışmaların sonu gelmiyor. Her geçen gün daha da büyüyen tepkilere rağmen Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise hâlâ istifa etmedi. Şimdi de Avrupa’nın en büyük çadır üretim tesislerinden biri olan Kızılay’ın Ankara Etimesgut’taki çadır fabrikasını yandaşa kiraladığı ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay ürettiği çadırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD), yardım kuruluşlarına ve şirketlere satıyor. Kızılay’ın Etimesgut’taki çadır fabrikasını ise uzun bir süredir AKP Keçiören ilçe teşkilatı kurucularından olan ve halen Keçiören Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi olan Ali Gökşin işletiyor. AKP’li Gökşin, Kızılay’ın fabrikasında ürettiği çadırları Kızılay’a satıyor. Kızılay da satın aldığı çadırları AFAD’a satıyor.

Kızılay Yönetim Kurulu tutanaklarına göre, Kızılay 2016, 2017 ve 2019 tarihlerinde Ali Gökşin ile ailesinin sahibi olduğu Tuğba Çanta isimli şirkete çadır üretim sözleşmesi imzaladı. Yönetim kurulu tutanaklarında yer alan bilgilere göre Kızılay, o yıllarda AFAD’a satacağı 18 bin 830 çadırı Tuğba Çanta’ya ürettirdi. Gazeteci Murat Ağırel ise Kızılay’ın AFAD’a satacağı 120 bin çadır için 2022’nin eylül-ekim aylarında yaptığı ihaleler, yine Tuğba Çanta’nın aldığını duyurmuştu.

Yani aslında 2016’dan beri Kızılay’ın AFAD’a sattığı çadırların çok büyük bir kısmını AKP’li Gökşin’in sahibi olduğu Tuğba Çanta üretti ve üretmeye de devam ediyor.

"TESİSLERİNİ KİRALADIK"

Kızılay’ın yönetim Kurulu kararlarında dikkatleri çeken kısım ise “Tuğba Çanta üretim tesislerimizdeki mevcut makine parkurlarında çadır üretimine başlamıştır” ifadeleri oldu. Yani AKP’li Gökşin, Kızılay’ın kendi personeli ve yöneticileri olmasına rağmen Kızılay’ın çadır fabrikasında üretim yapıyor.

Ali Gökşin ise tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Kızılay’ın çadır üretim fabrikasını kendisine kiraladığını belirten Gökşin, “Normal süreçte Kızılay kendisi üretim yapıyor. Yüklü çadır siparişi olduğunda kendisi yetiştiremiyor ve ihaleye açıyor. 2016’dan beri 3-5 çadır ihalesini aldık. Kızılay çadır üretim tesislerini bize kiraya veriyor, bize teslim ediyor. Şu anda da biz üretim yapıyoruz ama Kızılay’ın kendi personeli de üretim yapıyor. Çadır fabrikasındaki 3-4 hangarın 1-2 tanesi bizim. Ayrıca kendi fabrikamız da var, orada da üretim yapıyoruz” dedi.

KIZILAY'A YAZIK OLDU

Gökşin tartışmaların merkezinde olan Kızılay’a dair de şu değerlendirmeyi yaptı: “Çadır zor bir iş zaten. Yazık oldu Kızılay’a, kendilerini anlatamadılar. Kızılay hepimizin malı… Batırmanın, yerin dibine geçirmenin ne manası var?”

Kızılay’ın 2019 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olan Sabahattin Tezdiğ ise Kızılay’ın fabrikasını kiralamasını şöyle değerlendirdi: “Kızılay fabrikasını bir şirkete işlettiriyor. Yani kendi tesisini bir şirkete veriyor. Tesiste çalışan personel de bu şirketin elemanları. Yönetici olduğum dönemde ‘Kurumun kendi üretimin tesisi ve personeli varken bu tesisi başka bir şirkete kullandırması ve üretim yaptırması yanlış’ dedim ama dinlemediler. Ben tüm bu işlemlere itiraz ettim, itirazlarımı kayıt altına aldırdım. Ancak çoğunluk kararıyla yönetim kurulunda kabul edildi. Cumhuriyet savcıları Kızılay’ın yönetim kararlarını incelendiğinde çok sayıda buna benzer usulsüzlük ile birlikte itirazlarımızı da görecektir.”

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