Kızılay'ın battaniyeleri Suriye'deki Suriyelilere gitmiş

Fatih Altaylı, Youtube üzerinden gündemi yorumladığı programında Uşak’ta üretilen ve Türk Kızılay’ı tarafından Suriye’ye gönderilen battaniyenin parayla satıldığı söyledi.

Altaylı, Suriye’de görev yapacak olan uzman çavuşa yatak ve yorgan verilmediğini ve kendisinin parayla alması gerektiğinin söylendiğini belirterek, “Suriye’nin Kuzeyine giden Mehmetçikler battaniyelerini kendileri alıyor. Suriye’de bir uzman çavuşumuz gidiyor ve bir bakıyor yatak yorgan yok. Diyorlar ki kendiniz yatağınızı alacaksınız. Peki gidiyor ve yatak yorgan almak için Suriyelilere gidiyor. O Suriyeliler yatağı yorganı Türk Kızılay’ından almışlar. Bizim askerimiz Suriyelilere verilen battaniyeyi bizim uzman çavuş parayla satın alıyor. Daha diyecek bir şey yok” dedi.