Kızılcık Şerbeti Antalya'da

Söyleşi sırasında Taşçıoğlu ve Karakoç, sinema ve televizyon dünyasından ilginç anekdotlar ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, izleyicilere hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir deneyim sundu. Sanatçıların kariyer yolculukları, performansları ve projeleri hakkında verdikleri bilgiler, salondaki dinleyiciler tarafından dikkatle dinlendi.

Başkan Kara, etkinliğin sonunda Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’a çiçek takdim ederek, Manavgat’ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Taşçıoğlu, “Manavgat Belediyesi’nin kültür günlerinde burada olmaktan çok mutlu olduk. Harika bir söyleşi gerçekleştirdik,” dedi. Karakoç ise, “Çok güzel bir kalabalık vardı. Davet edildiğimiz için teşekkür ederiz,” şeklinde konuştu.

Başkan Kara, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Manavgat’ın kültürel yaşamını zenginleştirmek ve sanatçılarla halkı buluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, kültürel etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini ve şehirlerin sosyal hayatına katkı sağladığını vurguladı.