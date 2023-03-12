﻿RTÜK Başkanından açıklama: 'Kızılcık Şerbeti' incelemeye alındı

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen "Nursema" karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."