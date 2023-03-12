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RTÜK Başkanından açıklama: 'Kızılcık Şerbeti' incelemeye alındı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sevilen dizi Kızılcık Şerbeti hakkında inceleme başlatıldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 23:01
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Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK incelemesi

RTÜK Başkanından açıklama: 'Kızılcık Şerbeti' incelemeye alındı
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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen "Nursema" karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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