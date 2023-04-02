Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi de ünlü çıktı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü fırtınalar koparan dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. 1995 yılında İstanbul’da doğan Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir.

Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine ilk olarak çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini sürdürerek başladı.

ATV, Kanal D, Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014'te Show TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civelek, görevini bir yıl sonra bırakarak senaryo yazarlığında kendine yepyeni bir kariyer kapısı araladı.