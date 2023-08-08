Kızılcık Şerbeti oyuncusu Evrim Alasya takipçisini ifşa etti

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden takipçisini ifşa ederek "Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! Fahişe olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede" dedi.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Evrim Alasya takipçisini ifşa etti

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen bir takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi.

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Mesajlar karşısında sinirlenen oyuncu, "Fahişe olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede" ifadelerini kullandı.

"FAHİŞE HALİNLE SALLADIN"

Bir kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın. Sizin yurtdışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

"BEN ONUN HUZURUNU KAÇIRACAĞIM"

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle öfke kustu:

"Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! 'Fahişe' olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede."

"MAHKEMEDE BENDEN NEDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU ANLATSIN"

"Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden! Ha bir de hayatı çevreyi koruyormuş."

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