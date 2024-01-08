Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü belli oldu. Yeni oyuncu geliyor

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Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü belli oldu. Yeni oyuncu geliyor
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 65. Bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümünde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri damga vuracak.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızıl Şerbeti dizisinde Barış Kılıç’ın hayat verdiği Ömer’in hayatına bomba etkisi yaratacak olan gibi olan Görkem sürprizleriyle herkesi dumura uğratacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, yayınlanan fragmanda hem başörtüsü, hem de başörtüsüz haliyle seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.

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Görkem’in abisi Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, babası Resul’u ise Murat Ercanlı canlandıracak.

Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde barışıp barışmayacakları ise merak konusu.

Kızılcık Şerbeti, yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

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