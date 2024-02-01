Show TV ekranlarında Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümüne az bir zaman kaldı. Kızılcık Şerbeti’nde ‘Abdullah Bey’i canlandıran Settar Tanrıöğen’in rahatsızlığının ardından dizinin yapım şirketi sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV’de Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu yer alıyor.

Show TV ekranlarında her Cuma yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin 49. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Cuma tarihinde ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin, modern ve bağımsız bir kadın olarak yaşadığı hayatın, kızı Doğa'nın ani evliliği ile beklenmedik bir dönemece girmesini konu alıyor.

Dizide, Doğa'nın kocası Fatih'in muhafazakâr ailesiyle tanışma süreci, Kıvılcım'ın modern dünya görüşü ile geleneksel adetler arasında yaşadığı çatışmayı ortaya çıkarıyor. Doğa'nın ailesine gelin gitmesi, Kıvılcım için zorlu bir deneyim olur ve Fatih'in ailesinin geleneksel yaşam tarzı, Kıvılcım'ın endişelerini tetikler. Doğa, aşkın zorlukları aşabileceğine inanırken, zaman içinde annesinin haklı olduğunu anlar.

"Kızılcık Şerbeti", aşkın, uyumun ve anlayışın gücünü keşfetme çabalarını, farklı dünya görüşleri arasındaki çatışmayı ve aileler arasında denge kurma çabalarını izleyicilere aktarmaktadır. Dizi, Kıvılcım ve Doğa'nın duygu yüklü anlarla dolu bu yolculuğunu izleyicilere etkileyici bir hikaye sunmayı amaçlamaktadır.