Kızılcık Şerbeti'ndeki benzinlik sahnesi alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanan bölümündeki benzinlik sahnesi gündem oldu.

KAYNAK: İHA
Kızılcık Şerbeti'ndeki benzinlik sahnesi alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti, bu hafta yayınlanan bölümüyle yine gündem oldu.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç’ın yer aldığı sevilen dizide “Nursema” karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un bir sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"ESKİDEN FULLE DERDİK"

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sahnelerine bir yenisi daha eklendi.

Dizideki Nursema karakterinin benzin istasyonunda, fiyatı duyunca "O kadar oldu mu? Eskiden fulle derdik" diyerek 100 TL’lik benzin istemesi sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin bu sahnesine “Nursema çok geriden geliyor.” yorumları yapıldı.

Bu sahne, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Nursema’nın benzin istasyonundaki pompacıdan 100 TL’lik benzin istemesi, izleyiciler arasında büyük bir etki yarattı. Bu durum, dizinin popülerliğinin bir göstergesi olarak kabul edildi.

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