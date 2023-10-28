Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekoru kıran dizi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle dün ekranlara geldi.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Kızılcık Şerbeti her bölümüyle en çok konuşulanlar arasına giriyor.

36. bölümüyle dün ekranlara gelen dizi, Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir sahneyle tüyleri diken diken etti.

Dizinin dün yayınlanan bölümünde evlerin balkonuna, penceresine, arabaların önlerine, iş yerlerine Türk bayrakları asılarak Cumhuriyet coşkulu şekilde kutlandı.

O anlar usta sanatçı Erol Evgin'in Cumhuriyetin 100. yılına özel yazdığı marşla yayınlandı. Dizinin Cumhuriyet sahnesinde yer alan marşın sözleri ise şöyle: "Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye'yiz, Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz."

Kızılcık Şerbeti'nin Cumhuriyet sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

O anlar dizinin izleyicisi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.



