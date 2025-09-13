Kızılcık Şerbeti'ndeki 'yasak aşkı' izleyiciyi öfkelendirdi! “Yayından kaldırılsın”

İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dün akşam yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı seyirciyi öfkelendirdi. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", dördüncü sezonun ilk bölümüyle dün akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Gold Film imzalı ve Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor.

YASAK AŞK TEPKİ ÇEKTİ

Yeni sezonun ilk bölümüne damgasını vuran olay ise, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz karakteri arasındaki 'yasak aşk' konusu oldu. Bu 'yasak aşk'ın ifşa olduğu sahneler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve izleyicilerden sert tepkiler aldı.

Sosyal medya platformlarında dizinin takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, "Yayından kaldırılsın", "Böyle ahlak dışı bir düşüncenin televizyonda normalmiş gibi gösterilmesini kınıyorum" ve "Yuh iğrenç, iki kardeşin eşleri ilişki mi yaşıyor bir de şarkı koymuşlar arkaya midem bulandı" gibi ifadelerle diziye yönelik sert eleştiriler geldi.

