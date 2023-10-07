Kızılcık Şerbeti'nden Atatürk'ü anmayan cami hocalarına gönderme

Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti adlı dizinin son bölümünde mevlid duası okunurken Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının anılmaması üzerinden cuma vaazlarında Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmayan cami hocalarına gönderme yapıldı

Kızılcık Şerbeti'nden Atatürk'ü anmayan cami hocalarına gönderme

Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti adlı dizinin son bölümünde mevlid duası okunurken Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının anılmaması üzerinden cuma vaazlarında Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmayan cami hocalarına gönderme yapıldı

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