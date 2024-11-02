Kızılcık Şerbeti’nden final gibi karar! İki başrol daha yolları ayırdı

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Kızılcık Şerbeti’nden final gibi karar! İki başrol daha yolları ayırdı

Cuma akşamlarını kasıp kavuran "Kızılcık Şerbeti," 74. bölümün ardından kadroda önemli değişikliklere neden oldu. Yeni bölüm sonrası, dizide ayrılık haberleri ardı ardına gelmeye başladı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, daha önce yaşanan afiş krizi hala hafızalarda.

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AFİŞTE ŞEBNEM’İN OLMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kaan Taşaner’in ikinci sezonda katıldığı kadroya, Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik de eklenmişti. Afişte sadece Şebnem Bozoklu’nun yer alması tartışmalara yol açmıştı.

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Kaan Taşaner, afişin yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden sert bir tepki göstermişti.

Son duyumlara göre, hem Taşaner hem de Bozoklu, dizinin ilerleyen bölümlerinde projeden ayrılacak. Fakat bu ani kararların arkasındaki nedenler henüz netlik kazanmadı ve oyunculardan resmi bir açıklama gelmedi.

"Kızılcık Şerbeti"nin 75. bölümü, Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

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