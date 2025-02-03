Kızılcık Şerbeti'ne Jet hızında uyarı! Sağlık Bakanlığı’nın radarına takıldı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki sahne için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Her bölümüyle gündeme damgasını vuran Kızılcık Şerbeti bu kez Sağlık Bakanlığı’nın radarına takıldı. Nilay'ın köpeklerle olan sahnesi Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Dizinin son bölümünde Ünal ailesinin evine bir köpek giriyor ve doğum yapıyor. Bunu gören Nilay da kıyamayıp bir süre evde köpekleri saklıyor.

Pembe köpekleri görünce ise tepki gösterip hastalık bulaşacağını söyledi. Meryem de “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!

Sahnenin ardından ise Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından bir uyarı metni yayınladı. Söz konusu metinde "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!" ifadeleri kullanıldı.

???? Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!



???? Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası… https://t.co/JufjQ4cEl7 — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) February 2, 2025

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."