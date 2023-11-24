Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer Farah Zeynep Abdullah'ın başörtülü hali olay oldu

Cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan dizide flaş bir gelişme yaşandı. Farah Zeynep Abdullah fenomen dizinin ekibine katıldığını duyurdu.

DİLRUBA'YI CANLANDIRACAK

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah son paylaşımıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı.

Güçlü kadrosu ile büyük dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah, Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak.

Haberi sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla paylaşan Abdullah, gelen tepkiler üzerine, 'Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek' diyerek ayrı bir paylaşım yaptı.

Haberin açıklanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Fotoğrafı gören kullanıcılar 'Yanlış mı görüyorum?', 'Bu tam bomba oldu', 'Sen reytingleri şimdi gör', 'Kızılcık Şerbo tam gaz' gibi yorumlarda bulundular.