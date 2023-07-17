Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?

Eylül ayının ilk haftasında çekimlerinin başlaması planlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu gireceği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti’ne girecek oyuncu için söylenen isim ise Yiğit Kirazcı. Peki, Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?