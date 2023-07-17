Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?

Eylül ayının ilk haftasında çekimlerinin başlaması planlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu gireceği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti’ne girecek oyuncu için söylenen isim ise Yiğit Kirazcı. Peki, Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Yiğit Kirazcı’nın rol alacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Gold Film‘in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda diziye Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi “Rüzgâr” karakteri gelecek. Gold Film‘in Tod için çektiği 'Sarmaşık Zamanı' dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nin “Rüzgâr”ına hayat verecek.

YİĞİT KİRAZCI

Rüzgâr, Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak.

Rüzgâr’ın gelişinin Abdullah’ı (Settar Tanrıöğen) nasıl etkileyeceği konusu sosyal medyada gündeme geldi.

Melis Civelek ile Zeynep Gür‘ün yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Son Haberler
Sınırlarımız yol geçen hanına dönünce kaçak geçişlere indirim yaptılar Güncel
Sınırlarımız yol geçen hanına dönünce kaçak geçişlere indirim yaptılar
Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı Dünya
Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı Güncel
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı
Galericiler fiyat kısıtlamasını dinlemedi. İkinci el araba almak hayal oldu Teknoloji - Otomotiv
Galericiler fiyat kısıtlamasını dinlemedi. İkinci el araba almak hayal oldu
Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği itfaiye kurtardı Güncel
Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği itfaiye kurtardı
Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü Güncel
Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü