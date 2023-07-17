Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Yiğit Kirazcı’nın rol alacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?
Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
Gold Film‘in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda diziye Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi “Rüzgâr” karakteri gelecek. Gold Film‘in Tod için çektiği 'Sarmaşık Zamanı' dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nin “Rüzgâr”ına hayat verecek.
YİĞİT KİRAZCI
Rüzgâr, Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak.
Rüzgâr’ın gelişinin Abdullah’ı (Settar Tanrıöğen) nasıl etkileyeceği konusu sosyal medyada gündeme geldi.
Melis Civelek ile Zeynep Gür‘ün yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.