Müjde Uzman son görüntüsüyle korkuttu

Oğuzhan Uğur ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman bu defa yeni rolüyle gündem oldu.

20 Ocak'ta vizyona giren Kutsal Damacana 4 filminde zombi rolünü oynayan Uzman, sevenlerini korkuttu.

Plastik makyajla bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

2008 yılından beri oyunculuk yapan Müjde Uzman, daha önce Kiralık Aşk, Savaşçı, Muhteşem Yüzyıl, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda rol almıştı.



