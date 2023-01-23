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Müjde Uzman son görüntüsüyle korkuttu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kutsal Damacana 4 filminin kadrosunda yer aldı. Filmde zombiyi canlandıran Müjde Uzman’ın son görüntüsü hayranlarını ürküttü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:53
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman son haliyle korkuttu

Müjde Uzman son görüntüsüyle korkuttu
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Oğuzhan Uğur ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman bu defa yeni rolüyle gündem oldu.

20 Ocak'ta vizyona giren Kutsal Damacana 4 filminde zombi rolünü oynayan Uzman, sevenlerini korkuttu.

Plastik makyajla bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

2008 yılından beri oyunculuk yapan Müjde Uzman, daha önce Kiralık Aşk, Savaşçı, Muhteşem Yüzyıl, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda rol almıştı.


 

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