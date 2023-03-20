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  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman gizlediği hastalığını açıkladı. "Hiç uyumadım"

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman gizlediği hastalığını açıkladı. "Hiç uyumadım"

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, insomnia (uyuyamama) hastalığından dolayı zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:12
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yakalandığı hastalığı açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman gizlediği hastalığını açıkladı. ''Hiç uyumadım''
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, insomnia olduğunu duyurdu.

Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.

Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim. Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.

INSOMNİA NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia) uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.
 

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