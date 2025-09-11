Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan verdiği kilolarla gündem oldu

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan, yoğun iş temposu nedeniyle aldığı kilolardan yaz tatili boyunca sürdürdüğü rejimle kurtuldu. Son bir kaç yıldır "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Apo" karakteri ve sunuculuğunu yaptığı "Empati" programıyla adından bahsettiren Taylan'ın verdiği kilo sevenlerin dikkatinden kaçmadı.

DÖRT AYLIK ÇALIŞMANIN MEYVESİ

Usta oyuncunun "Empati" programının yeni sezon çekimlerinde objektiflere yansıyan fit hali, Taylan'ın yaz boyunca uyduğu rejim programına olan sadakatini gözler önüne serdi. Oyuncunun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Taylan tam dört aylık bir süreçte dengeli beslenme ve düzenli spor yaparak 18 kilo vermeyi başardı.

YENİ SEZON HEYECANI SÜRÜYOR

Taylan, dün "Empati" programının 3 aylık yaz arasının ardından başlayan ilk çekiminde oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u ağırladı. Programın setinden yansıyan görüntülerde Taylan'ın oldukça zinde ve dinç göründüğü dikkat çekti.