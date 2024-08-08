Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı buz gibi suya girdi. Akıma uydu

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, hem dizideki performansıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak, ünlülerin son dönemde sıkça tercih ettiği soğuk su banyosu trendine katılarak dikkat çekti.

2024'ün Yaşayan En Güzel Kadını seçilen Sıla Türkoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, buz gibi suya daldığı bir küvetin içindeki pozunu görüldü.

Genç oyuncu, paylaşımına "Cold plunge, her gün yapıyoruz" notunu düşerek bu trendi ne sıklıkla uyguladığını belirtti.

Hatırlayacağınız üzere, Sıla Türkoğlu daha önce de dizi partneri Doğukan Güngör ile yaşadığı aşk dedikodularıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.

Şimdilerde ise güzel oyuncu, hem kariyerine hem de özel hayatına odaklanmış görünüyor.

Sıla Türkoğlu'nun bu paylaşımıyla, Çağla Şikel, Defne Samyeli ve Mine Tugay gibi birçok ünlü ismin de katıldığı soğuk su banyosu trendi yeniden alevlendi.

Ünlülerin bu trendi benimsemesiyle birlikte, soğuk suyun sağlığa faydaları da bir kez daha gündeme geldi.