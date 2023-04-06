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Sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler belli oldu. Sıla Türkoğlu yıldızları ezdi geçti

Sıla Türkoğlu sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler listesinde zirvede yer aldı. Ünlü oyuncuyu listede, Kardeşlerim dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun takip etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:38
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu

Sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler belli oldu. Sıla Türkoğlu yıldızları ezdi geçti
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Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekranda yer alan oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler listesinde zirveye yerleşti.

DigiLUP Medya Takip Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, listenin zirvesinde yer alan Sıla Türkoğlu yer alırken listede yer alan diğer isimler sırasıyla şöyle:

SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞTUĞU İSİMLER

1- Sıla Türkoğlu
2 - Su Burcu Yazgı Coşkun
3 - Lizge Cömert
3 - Melis Minkari
4 - Elçin Sangu
5 - Demet Özdemir
6 - Rabia Soytürk
7 - Bensu Soral Baş
8 - Afra Saraçoğlu
9 - Ebru Şahin Osman
10 - Devrim Özkan


 

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