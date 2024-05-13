Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncusu Özge Özacar gönlünü hangi iş insanına kaptırdı?

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncusu Özge Özacar gönlünü hangi iş insanına kaptırdı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, gönlünü bir iş insanına kaptırdı.

29 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü genç iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı.

Ünlü oyuncu, Oğuz Özmen’le Clubhouse Bebek’te görüldü.

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Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Oğuz Özmen İpek Hanım Konağı ve Hışvahan’ı Gaziantep’e kazandıran Özmen ailesinin bir ferdidir.

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Özmen Gaziantep Sanayi Odası tarafından 2023 Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alma başarısı göstermiştir.

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Özmen ile Özacar’ın bir sosyal sorumluluk projesi sebebiyle ortak arkadaşlarının vesilesiyle tanıştığı öğrenildi.

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