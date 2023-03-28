Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Eyüp Sultan'a gidip dua etti

Adını Feriha Koydum dizisindeki Lara karakteri ile geniş kitlelerce tanınan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Feyza Civelek, son dönemde Kızılcık Şerbeti ile gündemde. Dizideki Nilay karakterine hayat veren ve rolüyle büyük beğeni toplayan Feyza Civelek iftar sonrası görüntülendi.

Civelek, dua ettiği esnada muhabirler tarafından görüntülendiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Oyuncu, kısa süren şaşkınlığın ardından açıklama yaptı.

'RUHUMDAKİ YARALARI SARMAK İSTEDİM'

Snob Magazin'in haberine göre, Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin kabrinin başında dua ettikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin yanına gelerek herkese iyi ramazanlar dileyen Feyza Civelek, ''Çok zor günlerden geçtik. Depremler, seller, türlü türlü afetler hep üst üste geldi. Biraz manevi huzur bulmak, deprem ve sel felaketleriyle ruhumda açılan derin yaraları biraz da olsa sarmak istedim. Açıkçası sizleri burada görünce çok şaşırdım. Allah hiçbirimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Tek temennim ve en büyük dileğim bu şu an.'' diye konuştu.