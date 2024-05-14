Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucudan yakalandı

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisiyle ünlenen Feyza Civelek ile ilgili şok haber. Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi İstanbul Ulus’ta devriye gezen sivil polis ekipleri, 2 erkek şüphelinin plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü ve kimlik kontrolü yaptı.

Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin sorgulamaları temiz çıktı. Ömer Faruk A.'nın üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken Selçuk Ç.1.5 gram uyuşturucuyu polislere verdi. Bu sırada genç bir kadın polislerin yanına yaklaştı. Kadının Selçuk Ç.'ye “Malzamalari getirdin mi?” demesi üzerine polis harekete geçti. Genç kadının oyuncu Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı.

‘İLK DEFA KULLANACAKTIM’

29 yaşındaki oyuncusu Civelek, Selçuk Ç.'nin hesabına uyuşturucu getirmesi için 6 bin TL gönderdiğini, gelecek maddeyi ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Civelek ifadesinde, “Uyuşturucu siparişi verdim. Alkollüydüm. Para gönderdim. Yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucuyu ver' dedim. Sivil polis bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Getiren şahısları hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi. Selçuk Ç. cezaevine gönderildi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Olayların kadını Civelek, 2018’de İstanbul Ortaköy'de alkol kontrolü sırada polisin elini ısırdığı için gözaltına alınmış, 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Ünlü senarist Melis Civelek’in kızı olan Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Acemi Cadı, Kavak Yelleri dizilerinden oynayan Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum dizisi ile meşhur oldu.