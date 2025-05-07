Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından şoke eden tehdit! Soruşturma başlatıldı

Oyuncu Feyza Civelek’in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabından Civelek ile olan ilişkisine dair bir paylaşım yaptı. Kurt’un arkadaşı Mert Wang ise söz konusu paylaşıma "saçmalama lan" şeklinde bir yorumda bulundu.

TEHDİT İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu yorumun ardından Feyza Civelek’in Wang’a yönelik mesajla şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git."

ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu mesajı gören Mert Wang, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang, dilekçesinde Civelek’in kendisine hakaret ettiğini ve hayatına yönelik tehditte bulunduğunu belirtti. Ayrıca, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini ifade etti. Civelek’in söz konusu ifadeleri korkutma amacıyla kullandığını ve bu nedenle tehdit suçunun oluştuğunu ileri sürdü.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayet üzerine Feyza Civelek hakkında soruşturma başlattı.

CİVELEK: “İSMİNİ İLK KEZ DUYUYORUM”

Feyza Civelek, savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Mert Wang’in adını ilk kez duyduğunu söyleyen Civelek, şahsı tanımadığını ve hakkında öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Civelek, tehdit suçunu işlemediğini de savunmasında dile getirdi.